Пермячка пострадала от действий телефонных мошенников

Женщина продиктовала, что требовалось, и стала ждать обещанную «оператором» замену номера. Но тут раздался новый телефонный звонок. Звонивший назвался следователем ФСБ и сообщил, что пенсионерка предоставила персональные данные мошенникам, теперь ее подозревают в помощи вооруженным силам Украины. Но можно пройти проверку и снять с себя все обвинения — для этого надо задекларировать свои деньги, передав их курьеру.