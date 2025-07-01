Пермячка пострадала от действий телефонных мошенников

Мошеннические звонки на домашние телефоны пермяков не смолкают. Аферисты представляются сотрудниками компании, предоставляющей услуги связи, и просят сообщить паспортные данные для продления договора. Именно на такую уловку попалась жительница Мотовилихи 1948 года рождения, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
Женщина продиктовала, что требовалось, и стала ждать обещанную «оператором» замену номера. Но тут раздался новый телефонный звонок. Звонивший назвался следователем ФСБ и сообщил, что пенсионерка предоставила персональные данные мошенникам, теперь ее подозревают в помощи вооруженным силам Украины. Но можно пройти проверку и снять с себя все обвинения — для этого надо задекларировать свои деньги, передав их курьеру.
Через несколько дней пермячка сняла со сберегательного счета более миллиона рублей и отдала их приехавшей женщине, назвав пароль «Ромашка». Такую же процедуру пенсионерка прошла еще через пару дней, отдав курьеру на «декларирование» еще миллион по паролю «Щелкунчик».
Через какое-то время пожилая женщина осознала, что попалась на удочку мошенников, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, расследование продолжается.