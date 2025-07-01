IT-эксперт объяснил, почему Telegram может ждать «замедленная» судьба YouTube

Пока сложно сказать, окажется ли верным сценарий ограничивающего воздействия на популярный в РФ мессенджер — и повторятся ли протестные акции его поклонников, которые проходили в 2018 году. Однако ранее стало известно, что цифровой платформой MAX, отечественным аналогом Telegram, уже пользуется 1 миллион человек.