IT-эксперт объяснил, почему Telegram может ждать «замедленная» судьба YouTube

Эксперт в области IT-индустрии Кирилл Ситнов предположил, что популярный мессенджер Telegram могу попытаться «замедлить» на территории России теми же средствами, что и видеоплатформу YouTube. Подробностями он поделился в ходе интервью 350.ru.
«Переписываться, может быть, получится, а вот уже загрузка каких-нибудь роликов или сториз будет либо замедляться, либо в какой-то степени даже блокироваться», — отметил Кирилл Ситнов.
Как указал эксперт в ходе беседы с корреспондентом 360.ru, российские регуляционные ведомства могут попробовать применить технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) для давления на Telegram — именно этот метод приводит к сбоям работы YouTube в стране. Если провайдеров обяжут использовать данное оборудование для дополнительного анализа трафика пользователей в мессенджере, начнется то самое «замедление».
Кирилл Ситнов добавил, что поводом для таких мер может стать нарушение Telegram ряда российских нормативно-правовых актов.
Пока сложно сказать, окажется ли верным сценарий ограничивающего воздействия на популярный в РФ мессенджер — и повторятся ли протестные акции его поклонников, которые проходили в 2018 году. Однако ранее стало известно, что цифровой платформой MAX, отечественным аналогом Telegram, уже пользуется 1 миллион человек.