Мошенники придумали новую схему обмана: просмотр фильма теперь под угрозой

Злоумышленники придумали новый способ мошенничества: под предлогом совместного онлайн-просмотра кино они отправляют жертвам фальшивые ссылки на платформу, требующие оплаты несуществующей подписки. Об этом сообщили РИА Новости в компании F6.
«Используя эту схему, одна из скам-групп с начала 2025 года обманула более 40 российских пользователей, у них похитили 343 тысячи рублей», — передает агентство.
Как поясняют эксперты, новая схема основана на уже известной мошеннической методике «Антикино». На начальном этапе аферисты действуют по старому сценарию: создают фальшивые профили привлекательных девушек из Москвы, Петербурга или других крупных городов в соцсетях, на сайтах знакомств или в Telegram-ботах. В некоторых случаях они используют для этого украденные аккаунты реальных людей.
Ранее KP.RU писал о новой схеме аферистов: теперь вывод украденных денег осуществляется через авторизованные аккаунты на легальных сайтах ставок.