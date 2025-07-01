Мошенники придумали новую схему обмана: просмотр фильма теперь под угрозой

Как поясняют эксперты, новая схема основана на уже известной мошеннической методике «Антикино». На начальном этапе аферисты действуют по старому сценарию: создают фальшивые профили привлекательных девушек из Москвы, Петербурга или других крупных городов в соцсетях, на сайтах знакомств или в Telegram-ботах. В некоторых случаях они используют для этого украденные аккаунты реальных людей.