Концерты, спектакли и стендап: куда сходить в Москве в июле

Стендап в формате исторической лекции от автора популярного в интернете концерта под названием «Боже, храни Россию!». Шутки этого комика цепляют всех — от студентов-интеллектуалов до взрослых любителей телевизионного стендапа, ведь Егор Кукса — участник шоу Standup на ТНТ, Roast Battle, шоу от продакшена Labelcom, а также соавтор Hobosti на канале 2×2. В своих живых выступлениях он предлагает альтернативный взгляд на историю, иронично и дерзко рассказывая о знаковых событиях, на которые вы теперь посмотрите под другим углом.