Концерты, спектакли и стендап: куда сходить в Москве в июле

Летний период уже приближается к своему экватору, и в воздухе витает атмосфера беззаботности. Чтобы это время запомнилось вам надолго, «Вечерняя Москва» и «Яндекс Афиша» собрали самые интересные события предстоящего месяца.
Театр.
«Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.».
Когда: 17−20, 24−27 июля. Где: театр «Маска», 12+.
Спектакль, основанный на произведениях Артура Конан Дойля, от авторов мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой!». Здесь знакомые персонажи раскрываются с новой стороны, оказываясь в водовороте комических ситуаций. Блестящий Холмс, обаятельный Ватсон и харизматичный Мориарти покажут, что классический детектив может быть одновременно захватывающим и смешным.
«Мещане».
Когда: 13, 27 июля. Где: «Современник», 16+.
«Мещане» в постановке Павла Сафонова — пронзительное исследование хрупкости личных границ в семье. Через призму горьковской драмы спектакль поднимает вечные вопросы: деспотичная родительская любовь, бунт детей против семейных устоев, мучительный поиск себя между долгом и свободой. Эта театральная версия с участием знаменитого Александра Балуева предлагает свежий взгляд на классику, объясняя, почему Горький остается актуальным даже сегодня.
«Последняя сказка».
Когда: 1−3, 5, 6, 8−10, 12, 13, 15−17, 19, 20, 22−24, 26, 27, 29−31 июля. Где: Московский дворец молодежи, 12+.
На сцене Московского дворца молодежи вас ждет встреча с легендарными персонажами: хитроумным Али-Бабой, мечтательным Аладдином и загадочным Джинном. Но в центре истории будут современные молодые люди, случайно попавшие в водоворот удивительных событий. «Последняя сказка» — это красочный спектакль с роскошными декорациями, завораживающей музыкой и атмосферой настоящего чуда.
«Загадочные вариации».
Когда: 20 июля. Где: Театр имени Ермолаевой, 16+.
Драматическая пьеса Эрика-Эммануэля Шмитта с неожиданным финалом стала основой камерной постановки, которая мастерски держит зрителя в напряжении. Эта история — интеллектуальный квест, который хочется пересматривать, открывая новые грани в сложных взаимоотношениях персонажей. Режиссер спектакля — Владимир Мирзоев, а одну из главных ролей исполняет Гоша Куценко.
Выставки.
«Жили-Были. Школа русской сказки».
Когда: 1−6, 8−13, 15−20, 22−27, 29−31 июля. Где: ЦСИ «Винзавод», 6+.
Выставка в жанре тотальной инсталляции по мотивам основных сюжетов русских сказок, на которой представлены работы российских и зарубежных художников. Экспозиция разделена на несколько интерактивных тематических зон, где можно попросить Щуку исполнить желание, попробовать вытянуть Репку или, к примеру, встретиться лицом к лицу с Бабой-ягой. Выставка будет интересна и детям, и взрослым, для которых готовится насыщенная программа: лекции от искусствоведов, а также круглые столы и паблик-токи с участием современных художников.
«Черный вигвам».
Когда: 1−23 июля. Где: «Марс», 12+.
Фиджитал-выставка, центральной темой которой стало творчество культового Дэвида Линча. Фильмы и сериалы этого режиссера зачастую похожи на сон и наполнены сюрреалистическими образами. Поэтому выставка «Черный вигвам» — это портал в причудливые миры Линча, где соседствуют психоанализ, исследование человеческой природы и гипнотические визуальные и музыкальные эффекты.
«Секреты Джузеппе Арчимбольдо».
Когда: весь июль. Где: «АртДинамикс», 12+.
Иммерсивный проект, посвященный одному из ключевых художников эпохи Возрождения. Джузеппе Арчимбольди стал известен благодаря своим необычным портретам, выполненным в стилистике визуальной иллюзии и состоящим из множества взаимодействующих предметов, животных и растений. Картины этого художника помогают осознать, как сложно «расшифровать» внешность человека и как уникален каждый из нас.
Концерты.
Гарик Сукачев.
Когда: 5 июля. Где: сад «Эрмитаж», 18+.
Живая легенда русского рока снова появится на сцене, чтобы порадовать поклонников своей харизмой и мощной энергетикой. В своих песнях он объединяет блюз, шансон и рок, создавая уникальные мотивы, дополненные яркими цепляющимися текстами. К тому же Сукачев — мастер импровизации, который часто общается с залом, меняет аранжировки и делает каждый концерт непохожим на предыдущий.
Gorilla Zippo.
Когда: 6 июля. Где: «Речной», 18+.
Василий Вакуленко, также известный под псевдонимами Баста и Ноггано, продолжает развивать свой электронный сайд-проект Gorilla Zippo. Сам артист называет эти эксперименты «саундтреками для фильмов, которые еще не сняты». Перед хедлайнером выступят несколько диджеев, которые разогреют толпу на одной из самых атмосферных вечеринок лета.
Григорий Лепс.
Когда: 16 июля. Где: «Live Арена», 16+.
Уже ставший традиционным ежегодный концерт Григория Лепса в честь дня рождения артиста. Один из самых известных эстрадных певцов России решил не изменять себе и отпраздновать свое 63-летие на сцене, заодно подарив слушателям незабываемые эмоции. На таких концертах Лепс всегда исполняет не только свои главные хиты, но и малоизвестные песни ранних лет, а также зачастую радует поклонников новыми композициями.
«Белый острог».
Когда: 30 июля. Где: клуб Алексея Козлова, 12+.
Инструментальный дуэт из Сибири имеет в своем репертуаре более сотни композиций, определить жанр которых затрудняются даже самые преданные фанаты коллектива. Музыканты в своих треках смешивают прогрессив-джаз и рок, а их композиции звучали и на «Нашествии», и в «Олимпийском», и в Концертном зале имени Чайковского. Теперь же поклонников качественной музыки ожидает камерный концерт для настоящих ценителей творческих экспериментов «Белого острога».
Стендап.
Егор Кукса.
Когда: 4 июля. Где: Coin Event Hall, 18+.
Стендап в формате исторической лекции от автора популярного в интернете концерта под названием «Боже, храни Россию!». Шутки этого комика цепляют всех — от студентов-интеллектуалов до взрослых любителей телевизионного стендапа, ведь Егор Кукса — участник шоу Standup на ТНТ, Roast Battle, шоу от продакшена Labelcom, а также соавтор Hobosti на канале 2×2. В своих живых выступлениях он предлагает альтернативный взгляд на историю, иронично и дерзко рассказывая о знаковых событиях, на которые вы теперь посмотрите под другим углом.
Геворк Абрамян и Самвел Гиновян.
Когда: 10 июля. Где: StandUp Store Moscow, 18+.
Сразу два комика-армянина за один вечер расскажут свои лучшие шутки в StandUp Store Moscow. Геворк — бывший водитель, снимающий однокомнатную квартиру со своей девушкой и иронизирующий по поводу собственного бюджета, а Самвел — отец двоих детей, который часто шутит об их воспитании в условиях современного города. И Гиновян, и Абрамян — адепты так называемого бытового юмора, основанного на творческом переосмыслении повседневных ситуаций.
Эльдар Гусейнов.
Когда: 5 июля. Где: стендап-клуб на Трубной, 18+.
Эльдар Гусейнов — один из теневых героев стендап-комедии в нашей стране. Бывший кавээнщик и сценарист ТВ-проектов основал «Стендап-клуб № 1», который стал трамплином для многих звезд современного российского юмора, но вместе с этим сам Эльдар никогда не переставал писать шутки. Послушать монолог человека, который повлиял на развитие стендап-культуры в России, можно будет уже 5 июля.
Филипп Воронин.
Когда: 29 июля. Где: Still StandUp Club, 18+.
Остроумный житейский юмор этого комика поклонники уже успели оценить в самых разных форматах — от сольных концертов до импровизаций в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева. Его шутки — как зеркало, в котором узнаешь себя, даже если не очень хочется. Филипп Воронин никого не учит жить, а просто говорит то, что многие думают, но не решаются озвучить.
Детские мероприятия.
«Джорандо».
Когда: 5, 26 июля. Где: ДК имени Горбунова, 6+.
Артист легендарного Cirque du Soleil Андрей Кислицин представляет удивительный спектакль «Джорандо» — историю о синей птице-ангеле, живущей над облаками. Этот смешной и трогательный персонаж собирает людские мечты, желая с их помощью вернуть свои волшебные крылья. Спектакль сочетает цирковое мастерство, пантомиму и волшебные декорации, создавая неповторимую атмосферу полета, которая затягивает зрителей всех возрастов.
«Экспериментаниум».
Когда: весь июль. Где: музей занимательных наук «Экспериментаниум», 0+.
Музей, который покажет детям, что наука — это весело. Сейчас «Экспериментаниум» как раз предлагает особую летнюю программу: вы можете не только взаимодействовать с сотнями интерактивных экспонатов, но и стать участниками научных шоу, мастер-классов и квестов. Здесь не только можно, но и нужно трогать все руками, а пространство музея тематически разделено на водную комнату и залы механики, акустики, магнетизма, оптики и космоса.
«Сказка о том, как Лисенок дружить учился».
Когда: 6, 10, 19, 20, 27 июля. Где: «Аполлинария», 0+.
Этот трогательный спектакль — прекрасная возможность показать детям, как важно уметь дружить и помогать друг другу. Пройдя через увлекательные приключения, герои узнают, как настоящая дружба помогает преодолеть любые трудности. А яркие костюмы, веселые песни и важные жизненные уроки подарят малышам не только радость, но и приблизят их к пониманию истинных человеческих ценностей, которые так важно прививать с самого детства.