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В Красноярске состоится парад судов в честь Дня работников морского и речного флота

4 июля в Красноярске отметят День работников морского и речного флота.

4 июля в Красноярске отметят День работников морского и речного флота.

В рамках празднования запланирован парад судов, которые будут украшены флагами и выстроятся на акватории реки Енисей.

Кроме того, гостей мероприятия ожидает концерт с участием творческих коллективов. Для детей организуют тематические игровые площадки.

Праздничные мероприятия начнутся в 12:00 на набережной Енисея у причала № 3, расположенного в районе улицы Сурикова.

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Ранее рассказывали, что красноярцы провели забег в честь Всероссийского Олимпийского дня.