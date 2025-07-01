В Красноярске состоится парад судов в честь Дня работников морского и речного флота

4 июля в Красноярске отметят День работников морского и речного флота.
В рамках празднования запланирован парад судов, которые будут украшены флагами и выстроятся на акватории реки Енисей.
Кроме того, гостей мероприятия ожидает концерт с участием творческих коллективов. Для детей организуют тематические игровые площадки.
Праздничные мероприятия начнутся в 12:00 на набережной Енисея у причала № 3, расположенного в районе улицы Сурикова.
0+
Ранее рассказывали, что красноярцы провели забег в честь Всероссийского Олимпийского дня.