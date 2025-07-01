Илон Маск снова начал прессовать администрацию Трампа: бизнесмен призвал конгрессменов крепко задуматься

Известный американский предприниматель Илон Маск выразил резкое недовольство законопроектом президента США Дональда Трампа о расходах и налогах. Он заявил, что конгрессмены, поддержавшие этот проект, не смогут победить на праймериз в следующем году. По словам Маска, он приложит все усилия, чтобы это стало реальностью.
Бизнесмен подчеркнул, что те, кто выступал за сокращение государственных расходов, но затем поддержал законопроект, значительно увеличивающий государственный долг, должны испытывать стыд за свои действия.
Кроме того, Маск раскритиковал сам законопроект и предложил создать новую политическую партию в США. Он отметил, что в случае принятия этого документа партия под названием «Америка» может появиться уже на следующий день. По мнению предпринимателя, Соединённым Штатам необходима новая политическая сила, которая позволит гражданам активнее участвовать в управлении страной.