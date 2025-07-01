Илон Маск снова начал прессовать администрацию Трампа: бизнесмен призвал конгрессменов крепко задуматься

Кроме того, Маск раскритиковал сам законопроект и предложил создать новую политическую партию в США. Он отметил, что в случае принятия этого документа партия под названием «Америка» может появиться уже на следующий день. По мнению предпринимателя, Соединённым Штатам необходима новая политическая сила, которая позволит гражданам активнее участвовать в управлении страной.