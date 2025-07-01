Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Илон Маск снова начал прессовать администрацию Трампа: бизнесмен призвал конгрессменов крепко задуматься

Маск: Выступающие за законопроект Трампа конгрессмены проиграют праймериз.

Источник: Комсомольская правда

Известный американский предприниматель Илон Маск выразил резкое недовольство законопроектом президента США Дональда Трампа о расходах и налогах. Он заявил, что конгрессмены, поддержавшие этот проект, не смогут победить на праймериз в следующем году. По словам Маска, он приложит все усилия, чтобы это стало реальностью.

Бизнесмен подчеркнул, что те, кто выступал за сокращение государственных расходов, но затем поддержал законопроект, значительно увеличивающий государственный долг, должны испытывать стыд за свои действия.

Кроме того, Маск раскритиковал сам законопроект и предложил создать новую политическую партию в США. Он отметил, что в случае принятия этого документа партия под названием «Америка» может появиться уже на следующий день. По мнению предпринимателя, Соединённым Штатам необходима новая политическая сила, которая позволит гражданам активнее участвовать в управлении страной.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше