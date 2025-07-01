Топ-5 главных новостей в Молдове 1 июля 2025: Синоптики предупредили о 37 градусах жары; почему диаспора голосует не так, как вся Молдова — чей ее пугает ПАС; как власти Молдовы воруют деньги на газовых контрактах

Топ-5 главных новостей Молдовы на утро вторника, 1 июля 2025:
1. Два шага до испепеляющей жары: Синоптики предупредили о +37 градусах — опасайтесь тепловых ударов.
2. Не проголосуем за Майю Санду, Путин тут же нападет: Почему диаспора голосует на выборах совсем не так, как граждане, оставшиеся жить в Молдове.
3. Малышка на миллион: как власти Молдовы воруют деньги на газовых контрактах компании Energocom.
4. «Идем по пути Украины»: В Молдове созданы все условия для церковного рейдерства.
5. Это не жизнь, это выживание: Подсчитали, можно ли в Молдове маме с ребенком прожить на 5 тысяч леев в месяц.
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