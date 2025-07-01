Российская компания перейдет на четырехдневную рабочую неделю: подробности

Ранее KP.RU сообщил, что эксперты давно задумывались о том, что переход на четырехдневную рабочую неделю может повысить производительность труда. Правда, в ГД заявили, что уже рассматривали возможность изменения времени труда и отдыха, но окончательное решение не было принято.