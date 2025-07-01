Российская компания перейдет на четырехдневную рабочую неделю: подробности

В России планируют ввести четырехдневную рабочую неделю. Только правило будет распространяться в качестве эксперимента в рамках одного предприятия. Речь идет о Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК). Правда, такая мера оказалась вынужденной.
ЧЭМК, который теперь находится в государственной собственности, намерен с 1 сентября 2025 года перевести административных сотрудников всех своих подразделений на четырёхдневную рабочую неделю. Это часть плана по преодолению кризиса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«В связи со значительной волатильностью курса валют, сложившимися неблагоприятными условиями на рынках ферросплавной продукции, значительным падением потребительского спроса и в целях обеспечения финансово-экономической устойчивости ЧЭМК реализуется антикризисная программа, в рамках которой с 1 сентября административный персонал всех структурных подразделений (дневной график работы) переводится на неполную рабочую неделю (четыре дня в неделю) до конца 2025 года», — говорится в сообщении от комбината.
При этом руководство компании заявило, что не планирует сокращение сотрудников. А эта мера направлена на сохранение трудового коллектива и выхода из кризиса. Когда сложный период останется позади, руководство может пересмотреть свой антикризисный подход.
Ранее KP.RU сообщил, что эксперты давно задумывались о том, что переход на четырехдневную рабочую неделю может повысить производительность труда. Правда, в ГД заявили, что уже рассматривали возможность изменения времени труда и отдыха, но окончательное решение не было принято.