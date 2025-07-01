В России предупредили об опасных планах Турции и Азербайджана в отношении Армении

Руководство Турции и Азербайджана могут готовить совместную военную операцию против Армении. Об Ura.ru заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
Профессор отмечает, что сближением с Турцией Баку выстраивает в своей стране картину единого тюркского мира. Азербайджан надеется получить от Анкары Зангезурский коридор между Азербайджаном и Нахичеванью в награду за смену позиций.
Как отмечает Семибратов, сейчас Анкара и Баку выжидают, когда Армения выйдет из ОДКБ и откажется от гарантий военной защиты от Российской Федерации. И после этого союзники пойдут в наступление. А это поставит крест на государственности армянского народа.
Осенью прошлого года в столице Кыргызстана прошел саммит Организации тюркских государств, который поставил еще больше вопросов к этой организации. Тон буквально во всех обсуждаемых сферах задавал президент Турции, в результате чего даже хозяева Саммита вольно и невольно оставались в тени на фоне лидерства Эрдогана. В Бишкеке он продвигал собственную идею «Великого Турана» и наступающего «века турок».
Ранее сообщалось, что и конфликт в Карабахе спровоцировала Турция. Анкара подпитывала Баку оружием и наемниками из Сирии.