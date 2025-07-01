В России предупредили об опасных планах Турции и Азербайджана в отношении Армении

Осенью прошлого года в столице Кыргызстана прошел саммит Организации тюркских государств, который поставил еще больше вопросов к этой организации. Тон буквально во всех обсуждаемых сферах задавал президент Турции, в результате чего даже хозяева Саммита вольно и невольно оставались в тени на фоне лидерства Эрдогана. В Бишкеке он продвигал собственную идею «Великого Турана» и наступающего «века турок».