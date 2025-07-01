На это выделят более миллиарда рублей: 144 общественных пространства благоустроят в Башкирии в следующем году

Среди объектов, получивших наибольшую поддержку, — сквер по улице 50-летия СССР в Уфе, сквер Памяти в микрорайоне Шакша, территория от Русского драматического театра до кинокомплекса «Салават» в Стерлитамаке, скейт-площадки на бульваре Космонавтов в Салавате, сквер по улице Ленина в селе Михайловка Уфимского района и новая пешеходная зона по улице Ленина в Мелеузе.