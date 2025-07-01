На это выделят более миллиарда рублей: 144 общественных пространства благоустроят в Башкирии в следующем году

В Башкирии на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой подвели итоги Всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Как сообщила глава Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона Ирина Голованова, с 21 апреля по 12 июня в голосовании приняли участие 770 тысяч жителей Башкирии. Всего по стране свои голоса отдали 16,5 миллионов россиян.
Среди объектов, получивших наибольшую поддержку, — сквер по улице 50-летия СССР в Уфе, сквер Памяти в микрорайоне Шакша, территория от Русского драматического театра до кинокомплекса «Салават» в Стерлитамаке, скейт-площадки на бульваре Космонавтов в Салавате, сквер по улице Ленина в селе Михайловка Уфимского района и новая пешеходная зона по улице Ленина в Мелеузе.
Всего в 2026 году планируется благоустроить 144 общественных пространства. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более миллиарда рублей.
Радий Хабиров отметил высокую вовлеченность жителей республики в вопросы благоустройства и подчеркнул важность программы для решения проблем населенных пунктов.
— Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» мы решаем многочисленные «болячки» наших населенных пунктов. Продолжим активно этим заниматься, — заявил глава Башкирии.
С 2019 года в Башкирии обустроили 806 общественных территорий на сумму 8,2 миллиарда рублей, из которых 7,6 миллиарда — средства федерального бюджета.
В 2025 году в регионе планируется обновить 164 объекта, включая 94 территории по программе «Формирование комфортной городской среды» и 70 — за счет республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников.
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