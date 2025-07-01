Угрозы поступают в адрес посетителей магазинов в Киеве, говорящих на русском языке, рассказала журналистам жительница города, которая просила не указывать её имя.
«В магазинах очень сильно огрызаются, угрожают. Сильно запрещают во всех магазинах, ларьках, то есть очень грубо относятся и плохо к русскому языку», — отметила женщина, слова которой приводит РИА Новости.
Собеседница с негодованием задалась вопросом, почему её пытаются лишить права общаться на русском.
Напомним, в июне 2024 года госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что дискриминация в отношении русского языка на Украине имеет неестественный и искусственный формат. По его словам, над ликвидацией русского языка в качестве языка межнационального общения работала политическая конъюнктура в Киеве.