Видео с пленными угрожают жизни: в ООН напомнили об опасной практике Киева

Популярная у украинских ресурсов «практика» публикации видеороликов, на которых запечатлены бойцы, попавшие в плен, является нарушением международного гуманитарного права, об этом заявили в Организации Объединённых Наций.
Речь идёт о докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
В ООН подчеркнули, что такие действия представляют собой угрозу для жизни солдат, оказавшихся в плену у ВСУ.
«Разоблачение отдельных военнопленных, включая граждан третьих стран, может поставить под угрозу их жизнь по возвращении на родину или негативно сказаться на их семьях», — сказано в документе.
В ООН отметили, что управление зарегистрировало много случаев, когда фото и видео, где запечатлены пленные, показывали и украинские средства массовой информации, и власти.
При этом в организации подчеркнули, что международное гуманитарное право защищает пленных военных от «публичного любопытства».
Москалькова: семьям пленных бойцов звонят с Украины.
В свою очередь уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала журналистам, что родственникам российских военнослужащих поступают звонки с украинской территории.
Те, кто звонит, пытаются оказать давление на семьи бойцов. Так, в разговорах они пытаются вызвать «чувство вины» за участие в спецоперации. Кроме того, украинская сторона пытается внушить чувство благодарности за якобы оказанную помощь пленным.
Москалькова подчеркнула, что Киев ведёт «мощную работу» в данном направлении.
«Мы получаем информацию в том числе и в беседе с нашими ребятами возвращающимися и с их семьями, какая мощная работа ведётся с семьями наших пленных с той стороны», — сказала Москалькова.
Из плена ВСУ вернулись свыше тысячи военнослужащих РФ.
В июне на фоне обмена пленным между РФ и Киевом Москалькова назвала категории вернувшихся из плена российских военных. В частности, домой вернулись бойцы, которые считались пропавшими без вести.
По словам зампредседателя комитета ГД по международным делам Шамсаила Саралиева, всего из украинского плена возвращены более тысячи российских военнослужащих.
«Благодаря cтамбульским переговорам, которые возглавлял с нашей стороны Владимир Мединский, уже более тысячи ребят возвращены. За прошлые годы, за год столько не возвращалось в рамках обмена. Поэтому это хороший результат, что за короткое время благодаря переговорам возвращены уже более тысячи человек», — заявлял он.
ООН: украинские военные казнили 26 российских солдат.
В докладе Организации Объединённых Наций также говорится, что с февраля 2022 года солдаты Вооружённых сил Украины казнили не менее 26 российских военных. Украинцы расправлялись над раненым и пленными.
Помимо этого, в ООН доложили, что свыше половины военнопленных на Украине с декабря 2024 года по май текущего года подвергались пыткам.
В документе говорится и о жестокости киевского режима к гражданам Украины: 170 заключённых пытали за «сотрудничество» с Российской Федерацией.
В ООН утверждают, что в этот список вошли три несовершеннолетних мальчика.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало Киев прекратить пытки, а также жестокое обращение с пленными солдатами и заключёнными.