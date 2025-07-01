Видео с пленными угрожают жизни: в ООН напомнили об опасной практике Киева

«Благодаря cтамбульским переговорам, которые возглавлял с нашей стороны Владимир Мединский, уже более тысячи ребят возвращены. За прошлые годы, за год столько не возвращалось в рамках обмена. Поэтому это хороший результат, что за короткое время благодаря переговорам возвращены уже более тысячи человек», — заявлял он.