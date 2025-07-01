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Местами грозы и до +25°С ожидается в Беларуси во вторник

В белорусской столице существенных осадков во вторник не ожидается, но северо-западный ветер будет сильным и порывистым.

Сейчас в Ричмонде: +27° 6 м/с 79% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Усиление северо-западного ветра порывами 15−20 м/с ожидается во многих районах Беларуси во вторник, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность, будет преимущественно без осадков, лишь в северо-восточных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.

Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы во многих районах будут достигать 15−20 м/с. Дневная температура воздуха составит +19…+25°С.

В Минске во вторник прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный сильный и порывистый. В утренние часы воздух прогреется в белорусской столице до +13…+15°С, днем будет +20…+22°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +16…+18°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.

Народные приметы на 1 июля

1 июля известен как Ярилин день. Крестьяне посвящали его славянскому богу Яриле — символу огня и жизненной силы. Считалось, что именно в это время солнце пребывает в высшей точке.

Ярилин день был праздником зрелости природы: колосья наливались соками, травы пахли особенно сильно, а от земли можно было почувствовать жар.

Народные приметы:

  • если утром над землей стелется густой туман, это говорит о приближающемся зное;
  • радуга, появившаяся на небосводе к вечеру, сулит хорошую погоду;
  • если при восходе солнца облака над водоемом быстро исчезают — будет тепло;
  • если лягушки становятся беспокойными и активно квакают — значит, близится дождь;
  • крот начинает рыть высокие кучи земли — будет хорошая погода;
  • если дорожная пыль вдруг начинает закручиваться, жди скорой грозы.