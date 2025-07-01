Местами грозы и до +25°С ожидается в Беларуси во вторник

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Усиление северо-западного ветра порывами 15−20 м/с ожидается во многих районах Беларуси во вторник, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность, будет преимущественно без осадков, лишь в северо-восточных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.
Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы во многих районах будут достигать 15−20 м/с. Дневная температура воздуха составит +19…+25°С.
В Минске во вторник прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный сильный и порывистый. В утренние часы воздух прогреется в белорусской столице до +13…+15°С, днем будет +20…+22°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +16…+18°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.
Народные приметы на 1 июля
1 июля известен как Ярилин день. Крестьяне посвящали его славянскому богу Яриле — символу огня и жизненной силы. Считалось, что именно в это время солнце пребывает в высшей точке.
Ярилин день был праздником зрелости природы: колосья наливались соками, травы пахли особенно сильно, а от земли можно было почувствовать жар.
Народные приметы:
- если утром над землей стелется густой туман, это говорит о приближающемся зное;
- радуга, появившаяся на небосводе к вечеру, сулит хорошую погоду;
- если при восходе солнца облака над водоемом быстро исчезают — будет тепло;
- если лягушки становятся беспокойными и активно квакают — значит, близится дождь;
- крот начинает рыть высокие кучи земли — будет хорошая погода;
- если дорожная пыль вдруг начинает закручиваться, жди скорой грозы.