Местами грозы и до +25°С ожидается в Беларуси во вторник

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.