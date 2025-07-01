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Температура днем 1 июля в Москве ожидается на 8−9 градусов ниже нормы

Показатель составит около 15 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +27° 5 м/с 79% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Температура воздуха днем 1 июля в Москве будет на 8−9 градусов ниже климатической нормы, при этом среднесуточная температура будет на 4−5 градусов ниже нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«1 июля в Москве будет очень холодная погода, около 15 градусов, такая дневная температура примерно на 8−9 градусов ниже нормы. А средняя суточная температура будет ниже нормы на 4−5 градусов», — сказал он.

По прогнозу среда станет переходным днем — потеплеет до плюс 20 градусов. Такая температура ниже нормы на 2−3 градуса. «А вот в четверг и пятницу наступит летняя погода — 24−26 градусов тепла, в области даже до 27 градусов. Переменная облачность, много солнца, но эта радость будет не очень долгой, потому что дождливая погода вернется к выходным», — заключил собеседник агентства.