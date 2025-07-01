Температура днем 1 июля в Москве ожидается на 8−9 градусов ниже нормы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Температура воздуха днем 1 июля в Москве будет на 8−9 градусов ниже климатической нормы, при этом среднесуточная температура будет на 4−5 градусов ниже нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«1 июля в Москве будет очень холодная погода, около 15 градусов, такая дневная температура примерно на 8−9 градусов ниже нормы. А средняя суточная температура будет ниже нормы на 4−5 градусов», — сказал он.
По прогнозу среда станет переходным днем — потеплеет до плюс 20 градусов. Такая температура ниже нормы на 2−3 градуса. «А вот в четверг и пятницу наступит летняя погода — 24−26 градусов тепла, в области даже до 27 градусов. Переменная облачность, много солнца, но эта радость будет не очень долгой, потому что дождливая погода вернется к выходным», — заключил собеседник агентства.