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Мэр Харькова Терехов: ВС РФ атаковали город беспилотником нового типа «Черника»

Мэр Харькова Игорь Терехов в понедельник, 30 июня, заявил, что военные ВС РФ впервые атаковали город беспилотником нового типа «Черника». По его словам, за последнюю неделю город был атакован 16 раз.

Мэр Харькова Игорь Терехов в понедельник, 30 июня, заявил, что военные ВС РФ впервые атаковали город беспилотником нового типа «Черника». По его словам, за последнюю неделю город был атакован 16 раз.

— Этот дрон похож по мощности боевой части на «молнию», но имеет другую конструкцию. В результате его удара повреждения получили несколько авто в гаражном кооперативе. (…) Взрывы были зафиксированы в Немышлянском, Киевском и Индустриальном районах, — уточнил Терехов.

В апреле 2024 года стало известно, что в зону СВО отправили более 4,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов «Черника-2», передает Lenta.ru.

Тогда же в Минобороны РФ сообщили, что армия России поразила нефтеналивной терминал, который обеспечивает топливом военно-морские силы Украины. Также были атакованы пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах.

Стало известно, что ВС РФ уничтожили порядка 50 бойцов элитного британского взвода Вооруженных сил Украины на территории Сумской области.