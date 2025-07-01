Мэр Харькова Терехов: ВС РФ атаковали город беспилотником нового типа «Черника»

— Этот дрон похож по мощности боевой части на «молнию», но имеет другую конструкцию. В результате его удара повреждения получили несколько авто в гаражном кооперативе. (…) Взрывы были зафиксированы в Немышлянском, Киевском и Индустриальном районах, — уточнил Терехов.