Компания из Ирана Nasim Bahr Kish планирует выкупить Астраханский порт

Астраханский порт может перейти под контроль Ирана — местная компания Nasim Bahr Kish планирует выкупить все акции российской организации. Об этом во вторник, 1 июля, сообщили в газете «Коммерсантъ».
По данным издания, иранская компания уже отправила обязательное предложение о выкупе долей всех акционеров. При этом на данный момент Nasim Bahr Kish уже владеет 53,66 процента ПАО «Астраханский порт».
Так, организация выразила готовность приобрести 46,3 процента обыкновенных и 48,7 процента привилегированных акций. Это может обойтись в 437, 5 миллиона рублей.
— Сделка, возможно, планируется под будущие долгосрочные инвестиции в порт, через который идет торговля России и Ирана. В основном это лесные грузы, зерно и масло, — уточнили в материале.
Ранее главный исполнительный директор корпорации Роберт Мирзоян сообщил, что объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) ведет активную работу по выходу на рынок стран Африки. За последний год РВБ начала работать в трех новых странах — Грузии, Таджикистане и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).