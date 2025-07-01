Компания из Ирана Nasim Bahr Kish планирует выкупить Астраханский порт

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Роберт Мирзоян: биография, личная жизнь и состояние нового руководителя Wildberries

События вокруг маркетплейса Wildberries и развода его собственницы Татьяны Бакальчук привлекли внимание к еще одной персоне российского бизнеса. Роберт Мирзоян, глава компании Russ, все чаще попадает в новости: предлагаем ознакомиться с его биографией.