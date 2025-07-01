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В первые классы пермских школ подано 13,5 тысячи заявлений

В Перми завершается первый этап приемной кампании в первые классы, рассказали в городском департаменте образования.

В Перми завершается первый этап приемной кампании в первые классы, рассказали в городском департаменте образования. За три месяца, с 1 апреля по 30 июня, поступило 13 596 заявлений в первые классы. Зачисление произойдет в течение трех рабочих дней.

Напомним, первый этап приемной кампании предназначен для детей, которые живут на территории, закрепленной за школой, а также для детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления в школы.

Второй этап приема первоклассников начнется 6 июля и продлится до заполнения свободных мест, но не дольше 5 сентября. В этот период можно подать заявление в любую школу, вне зависимости от того, где проживает семья. Зачисление по каждому заявлению произойдет в течение пяти рабочих дней.