В первые классы пермских школ подано 13,5 тысячи заявлений

Второй этап приема первоклассников начнется 6 июля и продлится до заполнения свободных мест, но не дольше 5 сентября. В этот период можно подать заявление в любую школу, вне зависимости от того, где проживает семья. Зачисление по каждому заявлению произойдет в течение пяти рабочих дней.