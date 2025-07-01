ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ во всех регионах страны

В 2024 году ФАС удалось добиться исключения из расчетов 29,2 миллиарда рублей, признанных необоснованными, а также повлиять на снижение тарифов в отдельных регионах. В случае выявления нарушений в квитанциях россияне могут обращаться в жилищную инспекцию. Кроме того, напомнили в ведомстве, для льготных категорий действует адресная поддержка, передает Ura.Ru.