ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ во всех регионах страны

С 1 июля 2025 года Федеральная антимонопольная служба усилит контроль за изменением тарифов на жилищно-коммунальные услуги по всей стране. В ведомстве подчеркнули, что меры направлены на предотвращение необоснованного повышения платы для населения.
— В целях недопущения необоснованного роста тарифов для граждан с 1 июля ФАС России обеспечит контроль за предельно допустимым изменением платы граждан за коммунальные услуги во всех регионах страны, — говорится в сообщении.
Как пояснили в ФАС, индексация необходима для бесперебойной работы сферы ЖКХ и модернизации инфраструктуры. При этом региональные власти самостоятельно устанавливают допустимые индексы роста тарифов, ориентируясь на параметры, утвержденные правительством. Служба регулярно проверяет обоснованность включенных в тарифы расходов и, в случае нарушений, требует их исключения.
В 2024 году ФАС удалось добиться исключения из расчетов 29,2 миллиарда рублей, признанных необоснованными, а также повлиять на снижение тарифов в отдельных регионах. В случае выявления нарушений в квитанциях россияне могут обращаться в жилищную инспекцию. Кроме того, напомнили в ведомстве, для льготных категорий действует адресная поддержка, передает Ura.Ru.
Некоторые граждане имеют право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Такая субсидия положена россиянам, чьи затраты на оплату ЖКУ превышают установленную долю от совокупного дохода семьи.