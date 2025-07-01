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В Иркутской области 10 тысячам новорожденных автоматически оформили СНИЛС

Услуга работает в беззаявительном порядке с 2020 года.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года в Иркутской области присвоили страховые номера (СНИЛС) 10 тысячам малышей. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда по региону, это происходит автоматически — сразу после регистрации рождения ребенка в ЗАГСе.

Родителям не нужно подавать заявление: данные о СНИЛС ребенка поступают в личный кабинет матери на портале Госуслуг. Если у мамы нет учетной записи или ребенок усыновлен, можно обратиться в клиентскую службу Соцфонда или МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении.

— С 2019 года бумажные зеленые карточки СНИЛС больше не выдают — теперь это электронное уведомление, — пояснил управляющий региональным Отделением Соцфонда Алексей Макаров. — Но номер по-прежнему нужен для оформления полиса ОМС, прикрепления к поликлинике, получения маткапитала и других выплат.

Напомним, услуга работает в беззаявительном порядке с 2020 года, что значительно упрощает жизнь родителей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что тарифы на коммуналку выросли в Приангарье с 1 июля.