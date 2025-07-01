В Иркутской области 10 тысячам новорожденных автоматически оформили СНИЛС

Родителям не нужно подавать заявление: данные о СНИЛС ребенка поступают в личный кабинет матери на портале Госуслуг. Если у мамы нет учетной записи или ребенок усыновлен, можно обратиться в клиентскую службу Соцфонда или МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении.