Хабаровский музыкальный театр ярко закрыл самый необычный в своей истории сезон

Хабаровский академический музыкальный театр поблагодарил своих преданных зрителей за поддержку, которую они оказали коллективу в 99 сезоне, и устроил для них яркий масштабный гала-концерт. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», праздник устроили на сцене Дома офицеров Восточного военного округа, которая временно стала для труппы домашней.
— Подошёл к концу самый необычный сезон за всю историю Хабаровского музыкального театра. Он принёс нам не только испытания на прочность, но и подарил множество ярких, дорогих и памятных моментов. От всей души благодарим зрителей, служителей театра, а также друзей, коллег и партнёров. Ваш следующий билет станет шагом в нашу новую историю, — отметили в руководстве ХМТ.
Напомним, что минувший 99-й сезон стал для коллектива театра непростым. Так, третьего октября 2024 года сильный пожар уничтожил историческое здание учреждения, оставив труппу буквально без крыши над головой. Однако поддержка зрителей, участие краевых и федеральных властей не позволили труппе исчезнуть.
Коллектив удалось сохранить полностью. В качестве домашней сцены им была предоставлена площадка в Доме офицеров Восточного военного округа, а под репетиции было отдано здание уже бывшего кинотеатра «Совкино». Кроме того, нашлось место и под цеха, где создавались декорации для постановок театра.
Прошедший сезон не только не показал спад, но и отметился, на радость преданным зрителям, несколькими премьерами. Кроме того, благодаря поддержке коллег из других городов страны, артисты Хабаровского музыкального театра совершили несколько масштабных гастролей, география которых охватила большое количество крупных российских городов.
Заслуженным поощрением за яркий сезон для коллектива стала награда национальной театральной премии «Золотая маска». Её труппа получила накануне с формулировкой «За мужество и преданность профессии». Для театра это уже пятая награда и первая после пожара, который уничтожил здание.
Отметим, что перед заслуженным отдыхом артисты Хабаровского музыкального театра отправятся на гастроли во Владивосток. Однако перед этим у поклонников труппы есть возможность увидеть артистов вновь. Так, 4 июля они устроят концерт «Русский секрет» в дальневосточном художественном музее, 5 июля актёры выступят под открытым небом на площадке Гродековского музея, 6 июля — на Комсомольской площади в рамках фестиваля «АмурФест».