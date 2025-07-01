Хабаровский музыкальный театр ярко закрыл самый необычный в своей истории сезон

— Подошёл к концу самый необычный сезон за всю историю Хабаровского музыкального театра. Он принёс нам не только испытания на прочность, но и подарил множество ярких, дорогих и памятных моментов. От всей души благодарим зрителей, служителей театра, а также друзей, коллег и партнёров. Ваш следующий билет станет шагом в нашу новую историю, — отметили в руководстве ХМТ.