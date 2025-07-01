Apple не даст клиентам в ЕС полную версию iOS 26 из-за конфликта с чиновниками

По информации инсайдеров, в настоящее время Apple продолжает определять перечень функций, временно недоступных для пользователей в Евросоюзе, параллельно разрабатывая механизмы их адаптации. Согласно имеющимся данным, такие сервисы, как «История посещений» в приложении «Карты», не будут включены для европейцев в «финальную» версию iOS 26, релиз которой запланирован на конец текущего года.