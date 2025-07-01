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Apple не даст клиентам в ЕС полную версию iOS 26 из-за конфликта с чиновниками

Вице-президент корпорации Apple по юридическим вопросам Кайл Андер заявил, что пользователи из Евросоюза не получат в ближайшее время ряд функций новой операционной системы iOS 26.

Вице-президент корпорации Apple по юридическим вопросам Кайл Андер заявил, что пользователи из Евросоюза не получат в ближайшее время ряд функций новой операционной системы iOS 26. Подробности приводит информпортал MacRumors.

Отмечается, что поводом для такого решения стал конфликт компании с функционерами Евросоюза. Политики настаивают на выполнении Apple положений «Закона о цифровых рынках» (DMA), направленного на снижение доминирования технологических гигантов через обязательное открытие их экосистем для сторонних разработчиков. Европейские регуляторы считают, что данный законодательный акт должен создать равные условия конкуренции в цифровом сегменте экономики ЕС.

Как указали в MacRumors, фирма Apple выражает принципиальные возражения против требований DMA, аргументируя это потенциальным снижением качества продукции, угрозами безопасности данных пользователей и сложностями в процессе обновления программного обеспечения для европейского региона.

По информации инсайдеров, в настоящее время Apple продолжает определять перечень функций, временно недоступных для пользователей в Евросоюзе, параллельно разрабатывая механизмы их адаптации. Согласно имеющимся данным, такие сервисы, как «История посещений» в приложении «Карты», не будут включены для европейцев в «финальную» версию iOS 26, релиз которой запланирован на конец текущего года.

Стоит отметить, что клиенты Apple в России также уже столкнулись с рядом проблем, вызванных обновлением операционной системы. В начале июня пользователи сообщили, что стартовая версия iOS 26 превращает их технику в «кирпич».

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