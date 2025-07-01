Искусственный интеллект превзошел врачей в диагностике заболеваний — Microsoft

Компания Microsoft создала систему искусственного интеллекта для медицинской диагностики, способную не только ассистировать врачам, но и замещать их, демонстрируя четырёхкратное превосходство в решении сложных случаев. Инструмент разработан подразделением Microsoft AI под руководством Мустафы Сулеймана, соучредителя DeepMind, и носит название Microsoft AI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO).
MAI-DxO функционирует как «оркестратор данных», организуя виртуальный консилиум из пяти ИИ-агентов, выступающих в роли врачей различных специализаций. Как уточняет Financial Times, агенты взаимодействуют, обсуждают варианты и коллегиально формулируют заключение. Для оценки возможностей систему протестировали на 304 сложнейших клинических случаях из New England Journal of Medicine, где диагноз традиционно требовал экспертного уровня.
Тестирование использовало новую методологию «цепочки дебатов», обеспечивающую прозрачность логики алгоритма. В основе работы лежали крупные языковые модели от OpenAI, Anthropic, Google, xAI и DeepSeek.
Наивысший результат показала модель o3 от OpenAI, верно решившая 85,5% медицинских задач. Для сравнения: врачи-люди показали около 20%, однако в тесте они не использовали справочные материалы и не консультировались — что в реальной практике могло улучшить их показатели. Примечательно, что ИИ-агенты оптимизировали экономические аспекты, сокращая избыточные анализы и потенциально экономя сотни тысяч долларов, передает Financial Times.
Технология может быть интегрирована в продукты Microsoft (Copilot, Bing), обрабатывающие около 50 млн медицинских запросов ежедневно. Сулейман отметил, что компания приближается к созданию ИИ, значительно превосходящего человека по скорости, точности и экономичности — что станет прорывом. Он подчеркнул нейтралитет Microsoft к моделям ИИ, поскольку ключевым элементом остаётся оркестратор MAI-DxO.
Параллельно Доминик Кинг, экс-руководитель медицинского направления DeepMind, ныне сотрудник Microsoft, заявил о беспрецедентной эффективности системы, способной стать «новым порталом в здравоохранение». Однако он уточнил, что технология требует доработки и реальных испытаний перед клиническим применением.
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