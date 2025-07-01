Искусственный интеллект превзошел врачей в диагностике заболеваний — Microsoft

Наивысший результат показала модель o3 от OpenAI, верно решившая 85,5% медицинских задач. Для сравнения: врачи-люди показали около 20%, однако в тесте они не использовали справочные материалы и не консультировались — что в реальной практике могло улучшить их показатели. Примечательно, что ИИ-агенты оптимизировали экономические аспекты, сокращая избыточные анализы и потенциально экономя сотни тысяч долларов, передает Financial Times.