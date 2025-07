Искусственный интеллект превзошел врачей в диагностике заболеваний — Microsoft

MAI-DxO функционирует как «оркестратор данных», организуя виртуальный консилиум из пяти ИИ-агентов, выступающих в роли врачей различных специализаций. Как уточняет Financial Times, агенты взаимодействуют, обсуждают варианты и коллегиально формулируют заключение. Для оценки возможностей систему протестировали на 304 сложнейших клинических случаях из New England Journal of Medicine, где диагноз традиционно требовал экспертного уровня.