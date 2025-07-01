Новая подсветка появится во Владивостоке

В начале прошлого года архитектурную подсветку смонтировали на нескольких зданиях по улице Адмирала Фокина. Жители и гости Владивостока, прогуливаясь по центральным улицам Владивостока, имеют возможность любоваться городскими пейзажами и в тёмное время суток. Подсветка установлена с двух сторон прогулочной зоны улицы — от Пограничной, 6 до Океанского проспекта, 9 и от Адмирала Фокина, 2 до Океанского проспекта, 7. Отдыхающие активно фотографируются на фоне иллюминации. Подсветку включают в выходные и праздничные дни.