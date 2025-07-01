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Новая подсветка появится во Владивостоке

Новая архитектурная подсветка украсит здания на центральных улицах Владивостока, сообщает ИА DEITA.RU. Работы выполнят специалисты управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока.

Источник: ДЕЙТА

Специалисты городской администрации поделились планами относительно обновления архитектурной подсветки на улицах столицы Приморья. До конца текущего года новая подсветка появится по 20 адресам.

«Новая архитектурная подсветка появится на Океанском проспекте, 5, 8, 9, 11, 12, 13а, 15а, 15/3, 20, 26, Мордовцева, 5, 8, 12, Фонтанной, 26, 28, 47, Светланской, 23, 23а, 30, Адмирала Фокина, 27 (центральная часть). Её установят в рамках реализации проекта “Туристский код Владивостока”», — уточняют специалисты администрации Владивостока.

В начале прошлого года архитектурную подсветку смонтировали на нескольких зданиях по улице Адмирала Фокина. Жители и гости Владивостока, прогуливаясь по центральным улицам Владивостока, имеют возможность любоваться городскими пейзажами и в тёмное время суток. Подсветка установлена с двух сторон прогулочной зоны улицы — от Пограничной, 6 до Океанского проспекта, 9 и от Адмирала Фокина, 2 до Океанского проспекта, 7. Отдыхающие активно фотографируются на фоне иллюминации. Подсветку включают в выходные и праздничные дни.

Отметим, проект «Туристский код Владивостока» реализуется на средства федеральной субсидии. Её удалось получить по итогам специального конкурса, участие города в котором инициировал глава дальневосточной столицы Константин Шестаков.