Глава пресс-службы ХК «Авангард» может покинуть свой пост

Об отставке Малицкого в своем телеграм-канале сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун. По данным Богуна, это может быть не последней отставкой в руководящем составе клуба. По словам журналиста, в «Авангарде» проходят массовые сокращения сотрудников. Изменения якобы затронули различные подразделения, включая маркетинговую службу.