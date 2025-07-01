Глава пресс-службы ХК «Авангард» может покинуть свой пост

В омском хоккейном клубе «Авангард» свой пост может покинуть Олег Малицкий. Более 13 лет он возглавлял пресс-службу клуба.
Об отставке Малицкого в своем телеграм-канале сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун. По данным Богуна, это может быть не последней отставкой в руководящем составе клуба. По словам журналиста, в «Авангарде» проходят массовые сокращения сотрудников. Изменения якобы затронули различные подразделения, включая маркетинговую службу.
Официального подтверждения этой информации от ХК «Авангард» пока не поступало.