В Госдуме предложили сократить срок между подачей заявления и регистрацией брака

В Государственной думе предложили сократить срок между подачей заявления и регистрацией брака — с 30 до 10 дней. С инициативой выступила депутат Госдумы Сардана Авксентьева от фракции «Новые люди».
По ее словам, опыт других стран демонстрирует, что уменьшение периода ожидания делает заключение брака более доступным и удобным для граждан. При этом эффективность проверки необходимых документов не снижается.
Она напомнила, что в странах ЕАЭС уже пересмотрены требования к сроку ожидания заключения брака, передает РИА Новости.
Депутаты Госдумы Евгений Марченко и Александр Бородай ранее подготовили проект закона о запрете раздела при разводе средств, полученных одним из супругов за участие в специальной военной операции на Украине.
Психолог Анна Джил Виттке заявила, что у пары значительно снизится риск развода, если партнеры будут регулярно и уважительно говорить друг с другом. По ее словам, разговоры действительно не всегда бывают эффективны, но это происходит из-за того, что в них партнеры сосредотачиваются на критике друг друга.