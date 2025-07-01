В Госдуме предложили сократить срок между подачей заявления и регистрацией брака

Психолог Анна Джил Виттке заявила, что у пары значительно снизится риск развода, если партнеры будут регулярно и уважительно говорить друг с другом. По ее словам, разговоры действительно не всегда бывают эффективны, но это происходит из-за того, что в них партнеры сосредотачиваются на критике друг друга.