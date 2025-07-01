В России ищут способ снизить цены на картофель

Он также отметил, что цены на картофель выросли из-за неурожайности. По его словам, в 2023 году наблюдался хороший урожай, в следующий год посевная площадь сократилась, из-за чего снизился и урожай снизился тоже и изменились цены. Богданов отметил, что розничные сети выражают заинтересованность в заключении долгосрочных договоров с заранее установленной фиксированной стоимостью, что, по его мнению, способствовало бы стабилизации рыночной ситуации.