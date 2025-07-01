В Краснодаре более 70 улиц останутся без электроэнергии на 8 часов

С 9:00 до 17:00 электричество не будет подаваться по адресам:
• Ул. Грибоедова, 2, 6−10, 61−85
• Ул. Полевая, 98−128, 91−125
• Ул. Полевой пр., 34−60
• Ул. Сафонова, 64−84
• Ул. Сафонова 1 пр. 26−44, 49−61, 65−75
• Ул. Сафонова 2 пр. 2−28, 7−19
• Ул. Сафонова 3 пр. 2−20, 1−27
• Ул. Сафонова 4 пр., 23−29, 33−43, 50−76
• Ул. Циолковского, 90−104
• Ул. Циолковского пр. 2−16, 1−31
• Ул. Нестерова, 97−125
• Ул. Нестерова пр., 68−86, 57−87
• Ул. Нестерова 4 пр. 66−86, 63−87
• Ул. Урицкого, 54−82, 75−103
• Ул. Индустриальный пр., 90−142, 101−145
• Ул. Оранжерейная, 35−41
• Ул. Кошевого, 140
• Ул. Затонная, 4−8, 12−24, 3−17
• Ул. Северная, 44, 56, 62
• Ул. Каляева, 58−72, 99−121
• Ул. Каляева пр., 18−26, 11−19
• Ул. Северная, 44−76
• Ул. Головатого Атамана, 1−15, 2−16, 43−55, 24−34
• Ул. Слободская, 32−38, 31−37
• Ул. Семеновская, 76
• Ул. Курганная, 39−69
• Ул. Бригадная, 43−73
• Ул. Строительная 36−60, 31−59
• Ул. Новороссийская, 3/6, 3/14, 32−62, 37/6, 80, 84, 98/1, 135, 164, 172
• Ул. Шишкина 1−29, 2−28
• Ул. Васнецова, 39, 44
• Ул. Васнецова 3 пр. 2
• Ул. Васнецова 4 пр. 5−251−23, 1−7
• Ул. Васнецова 5 пр. 1−33
• Ул. Зеленый 4 пр. 1−17, 2−16
• Ул. Зеленый 5 пр. 2−10
• Ул. Ставропольская, 163/1, 175,176, 177, 177/1
• Ул. Милютинская, 35
• Ул. Первомайская 4−60, 1−69
• Ул. Первомайский 1 пр., 2−6,1−3, 31−39, 12−14
• Ул. Первомайский 2 пр., 20−44, 15−31
• Ул. Достоевского, 2−42, 1−51
• Ул. Достоевского, 1 пр. 1−9
• Ул. Достоевского, 2 пр. 2−8, 1−9
• Ул. Жуковского, 8−34, 7−31
• Ул. Красных зорь, 1 пр. 31−45, 30−38
• Ул. Чернышевского, 1 пр. 3−23, 4−16
• Ул. Некрасова, 2−24, 1−33
• Ул. Некрасова 1 пр., 3−23, 2−22
• Ул. Кругликовский 2 пр. 3−19, 2−44
• Ул. Дзержинского, 68
• Ул. 1 Мая, 167, 262
• Ул. Российская, 2−28, 138, 202−214
• Ул. Российский пр. 1−25, 2−26
• Ул. 2 Российская, 2−28
• Ул. Шпака, 2−6, 20, 1−25
• Ул. 21 Партсъезда пр. 1−27, 2−28
• Ул. Таймырская, 1−21, 2−12
• Ул. Черкасская, 1−21, 23−27, 43/6
• Ул. 40 лет Победы, 39/1, 154−168
• Ул. Дачная, 416−514, 145−171
• Ул. Красных Зорь, 2−46
• Ул. Армавирская, 6−10
• Ул. Теплый 1 пр. 1−7, 2−14
• Ул. Теплый 2 пр. 1−9, 2−14
• Ул. Филатова, 27−65
• Ул. Школьная, 2−28, 13−15
• Ул. Озерная, 41, 11−63, 24−56
• Ул. Фурманова 152−166
• Ул. Берлизова, 64−88, 59−67
• Ул. Ткачева, 63−87, 72−94
• Ул. Шевченко, 133−139, 134−136, 148−168
• Ул. Гончарная, 2−32
• Ул. Костылева, 187−201, 208−238
• Ул. Новокузнечная, 93, 105
• Ул. Садовая, 143−151
• Ул. Промышленная, 21, 21/2, 21/9, 52−86, 110
• Ул. Базовская, 173−189, 248−254
• Ул. Леваневского, 33−43, 28−38
• Ул. Дежнева, 37, 40, 40/1, 40/3, 44
• Ул. Демуса, 12, 12/1, 12/2
• Ул. Уральская, 91−95, 99, 136
• Ул. Просторная, 7, 7/а, 9.
В Краснодаре более 70 улиц останутся без электроэнергии на 8 часов
Сегодня в кубанской столице около 80 улиц обесточат на несколько часов. Информация об этом опубликована в Телеграм-канале ЕДДС Краснодара.
С 9:00 до 17:00 электричество не будет подаваться по адресам: