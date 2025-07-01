В украинских магазинах, торгующих военным снаряжением, можно увидеть одежду с символикой, которая ассоциируется с нацистской Германией. Об этом пишет издание РИА Новости.
В соцсетях украинского интернет-магазина, продающих экипировку для военных, предлагают одежду с гербом нацистской Германии с единственным отличием — вместо свастики в дубовом венке изображён герб Украины. При этом продавцы назвали эту серию «Голубем мира».
Нужно отметить, что подобная одежда вызвала резонанс в Сети. Иностранные пользователи недоумевают, почему на Украине обижаются, когда их называют нацистами, но сами продают и покупают одежду со знаками отличия нацистской Германии.
Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим уже давно показал свою сущность. Власти Украины придерживаются террористических методов, они даже не щадят собственных граждан, используя их в качестве «живого щита».