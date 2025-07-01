Кассационные суды начали работу в Казахстане

— Во исполнение поручения Главы государства с 1 июля в столице начинают работу кассационные суды — новая инстанция в судебной системе, — говорится в сообщении.
Теперь граждане смогут подавать не ходатайство о пересмотре судебных актов, а кассационную жалобу. Также вводятся единые правила кассационного пересмотра по всем видам судопроизводств.
Верховный суд получит новую обязанность — изучать и обобщать судебную практику и вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия. Непосредственно отправлением правосудия будут заниматься только местные и кассационные суды. По административным делам заработает экстерриториальная подсудность по выбору истца. Это исключит коррупционные риски и повысит доверие к судам.
В Астане будут работать:
- Кассационный суд по гражданским делам;
- Кассационный суд по уголовным делам;
- Кассационный суд по административным делам.
Штатная численность новых кассационных судов в Астане составит 90 судей. Все они назначены Президентом.