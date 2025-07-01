Кассационные суды начали работу в Казахстане

Верховный суд получит новую обязанность — изучать и обобщать судебную практику и вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия. Непосредственно отправлением правосудия будут заниматься только местные и кассационные суды. По административным делам заработает экстерриториальная подсудность по выбору истца. Это исключит коррупционные риски и повысит доверие к судам.