Минтруда сказало, засчитают ли учебу и отработку в пенсионный стаж в Беларуси

В том случае, если белорусам не хватает страхового стажа, и он составляет от 10 до 20 лет, то они имеют право на трудовую пенсию по возрасту при неполном страховом стаже: мужчины — 65 лет и женщины — 60 лет. В пресс-службе отметили: если страхового стажа менее 10 лет, то в данном случае нет права на трудовую пенсию и будет назначена социальная пенсия по возрасту (мужчины — 65 лет и женщины — 60 лет).