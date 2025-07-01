Минтруда сказало, засчитают ли учебу и отработку в пенсионный стаж в Беларуси

Минтруда сказало, засчитают ли учебу и отработку по распределению в пенсионный стаж в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве обратили внимание, что время учебы на дневном отделении включается в общий трудовой стаж, но не включается в страховой стаж, который является критически важным для назначения пенсии по возрасту.
В сообщении сказано, что отработка по распределению включается в страховой стаж. В Минтруда обратили внимание: указанная отработка является официальным трудоустройством с заключением трудового договора (контракта) и уплатой обязательных страховых взносов в ФСЗН.
В пресс-службе напомнили, что основными условиями для пенсии по возрасту являются: у мужчин — общий стаж не менее 25 лет, а у женщин — не менее 20 лет. На данный момент в стране пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, а для женщин — 58 лет.
«Страховой стаж: требуется не менее 20 лет (периоды, когда за вас платили взносы в ФСЗН)», — акцентировали внимание в ведомстве.
В том случае, если белорусам не хватает страхового стажа, и он составляет от 10 до 20 лет, то они имеют право на трудовую пенсию по возрасту при неполном страховом стаже: мужчины — 65 лет и женщины — 60 лет. В пресс-службе отметили: если страхового стажа менее 10 лет, то в данном случае нет права на трудовую пенсию и будет назначена социальная пенсия по возрасту (мужчины — 65 лет и женщины — 60 лет).
Тем временем Минтруда сказало, как получить дополнительную пенсию в Беларуси.
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