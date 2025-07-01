На грани: в Приморье врачи спасли девушку после тяжёлых травм в ДТП

В Приморье врачи спасли 16-летнюю девушку, которая пострадала в серьёзном ДТП. Авария произошла на мокром асфальте при высокой скорости — водитель не справился с управлением, автомобиль начало заносить, после чего он несколько раз перевернулся, а девушка вылетела через боковое стекло, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого Минздрава.