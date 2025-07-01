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На грани: в Приморье врачи спасли девушку после тяжёлых травм в ДТП

За 3,5 часа операции врачи не только спасли жизнь, но и сохранили подвижность позвоночника.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье врачи спасли 16-летнюю девушку, которая пострадала в серьёзном ДТП. Авария произошла на мокром асфальте при высокой скорости — водитель не справился с управлением, автомобиль начало заносить, после чего он несколько раз перевернулся, а девушка вылетела через боковое стекло, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого Минздрава.

Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в городскую больницу Уссурийска, откуда экстренно перевели в краевое профильное медицинское учреждение — Тысячекоечную больницу. Диагноз включал множественные травмы: взрывной перелом грудного отдела позвоночника, вывих позвонка, черепно-мозговую травму, переломы рёбер, конечностей и верхней челюсти, а также тяжёлый ушиб грудной клетки.

Врачи нейрохирургического отделения провели сложную операцию по транспедикулярной фиксации позвоночника. В ходе вмешательства были удалены опасные костные отломки и установлены специальные винты для стабилизации пострадавшего участка позвоночного столба. Операция продолжалась более трёх часов.

Отмечается, что спустя месяц после ДТП пациентка восстановилась и покинула больницу в удовлетворительном состоянии.

Напомним, хирурги Краевой клинической больницы № 2 во Владивостоке успешно провели сложную операцию по восстановлению нижней челюсти у двухлетнего пациента, пострадавшего в аварии. Малыш поступил в реанимацию после ДТП, которое произошло в апреле на 419-м километре трассы А-370 «Уссури» вблизи Лесозаводска.