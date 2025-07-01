На грани: в Приморье врачи спасли девушку после тяжёлых травм в ДТП

В Приморье врачи спасли 16-летнюю девушку, которая пострадала в серьёзном ДТП. Авария произошла на мокром асфальте при высокой скорости — водитель не справился с управлением, автомобиль начало заносить, после чего он несколько раз перевернулся, а девушка вылетела через боковое стекло, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого Минздрава.
Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в городскую больницу Уссурийска, откуда экстренно перевели в краевое профильное медицинское учреждение — Тысячекоечную больницу. Диагноз включал множественные травмы: взрывной перелом грудного отдела позвоночника, вывих позвонка, черепно-мозговую травму, переломы рёбер, конечностей и верхней челюсти, а также тяжёлый ушиб грудной клетки.
Врачи нейрохирургического отделения провели сложную операцию по транспедикулярной фиксации позвоночника. В ходе вмешательства были удалены опасные костные отломки и установлены специальные винты для стабилизации пострадавшего участка позвоночного столба. Операция продолжалась более трёх часов.
Отмечается, что спустя месяц после ДТП пациентка восстановилась и покинула больницу в удовлетворительном состоянии.
Напомним, хирурги Краевой клинической больницы № 2 во Владивостоке успешно провели сложную операцию по восстановлению нижней челюсти у двухлетнего пациента, пострадавшего в аварии. Малыш поступил в реанимацию после ДТП, которое произошло в апреле на 419-м километре трассы А-370 «Уссури» вблизи Лесозаводска.