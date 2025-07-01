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Politico узнало о согласии ЕК разрешить возрастной ценз на соцсети в ЕС

Брюссель готов разрешить государствам ЕС принимать законы, регулирующие «минимальный возраст доступа к определенным продуктам и сервисам» в соцсетях, следует из документа. Платформам хотят дать право самим выбирать способ проверки.

Источник: Reuters

Еврокомиссия готова разрешить странам Евросоюза самостоятельно ограничивать доступ к социальным сетям по возрасту. Об этом пишет Politico со ссылкой на проект документа с рекомендациями ЕК.

В руководящих принципах, которые сейчас дорабатывает Еврокомиссия, расписано, как платформы должны реализовывать положения Закона о цифровых услугах (DSA), касающиеся защиты несовершеннолетних.

Из документа следует, что Брюссель готов разрешить государствам ЕС принимать законы, регулирующие «минимальный возраст доступа к определенным продуктам и сервисам» в соцсетях и на других платформах.

Кроме того, Еврокомиссия собирается дать социальным сетям право самостоятельно выбирать способ проверки возраста пользователей. Среди вероятных методов — запрос удостоверения личности или банковской карты, что должно дополнить те механизмы, которые уже применяются на платформах.

В мае Bloomberg писал, что Франция, Испания и Греция решили убедить Евросоюз ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей социальных сетей, включая Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и X. Министры по цифровой политике трех стран планировали выдвинуть инициативу на встрече ЕС 6 июня.

Законопроект, как писало издание, предполагал появление обязательной для любого устройства с доступом к интернету возможности проверить возраст владельца. В документе также говорилось, что сейчас нет широко распространенных механизмов проверки возраста, а потому ограничения трудно реализовать на практике.

Франция выступает за запрет детям до 15 лет регистрироваться в соцсетях. Заместитель министра страны по цифровой политике Клара Шаппаз отмечала, что эту идею также поддерживают Испания, Греция и Ирландия.

Bloomberg писал, что введение ограничений может вызвать недовольство администрации США. Соратниками политика в разное время были или являются владелец X Илон Маск и генеральный директор Meta Марк Цукерберг, отмечало агентство. Оба предпринимателя, как уточнял Bloomberg, борются против более жесткого регулирования в Евросоюзе.

Правительства стран во всем мире пытаются наложить те или иные ограничения на использование соцсетей, отмечало издание. Так, в 2024 году минимальный возраст для пользователей социальных сетей утвердила Австралия — он составляет 16 лет.

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