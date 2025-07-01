Politico узнало о согласии ЕК разрешить возрастной ценз на соцсети в ЕС

Законопроект, как писало издание, предполагал появление обязательной для любого устройства с доступом к интернету возможности проверить возраст владельца. В документе также говорилось, что сейчас нет широко распространенных механизмов проверки возраста, а потому ограничения трудно реализовать на практике.