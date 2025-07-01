Очередь на Крымском мосту со стороны Тамани выросла до 757 машин

На 07:00 по московскому времени количество автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани увеличилось до 757. Об этом во вторник, 1 июля, сообщается в группе, отслеживающей обстановку на подходах к мосту.
— В очереди со стороны Тамани находится 757 транспортных средств. Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, — говорится в Telegram-канале.
12 июня образовалась аналогичная ситуация: порядка 800 машин стояли в очереди перед Крымским мостом, чтобы выехать из Краснодарского края.
30 июня стало известно, что движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто. 6 июня движение по мосту также было перекрыто.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал людоедской выходкой попытку Украины атаковать Крымский мост. Ранее официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что взрыв у Крымского моста действительно был, однако он уточнил, что мост работает в штатном режиме, никаких повреждений нет.