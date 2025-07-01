В южноуральском нацпарке появились ложноскорпионы

Ложноскорпион, несмотря на название, относится к паукообразным. А вот название свое получил из-за своих клещней. И на этом, пожалуй сходство с опасным «сородичем» у него заканчиваются. Во-первых, этот представитель членистоногих сильно уступает в размерах — в длину он всего около четырех миллиметров. А во-вторых, этот небольшой паучок не представляет опасности для человека, а, наоборот, даже принесет пользу. Часто он живет в библиотеках, музеях или квартирах, где охотится на постельных и бумажных паразитов.