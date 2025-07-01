Соликамец осужден за покупки по чужой карте

В Соликамске вынесен приговор местному жителю 1970 года рождения. Мужчина признан виновным в краже с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Установлено, что в январе фигурант нашел на остановке банковскую карту. Он не стал пытаться искать ее владельца, а поспешил в магазин, чтобы проверить, есть ли на карте деньги. Оплатив продукты и корм для животных, соликамец обрадовался, так как испытывал в тот момент финансовые трудности, и продолжил шопинг. Он отправился совершать покупки на незначительные суммы: установлено, что за два с небольшим часа злоумышленник успел совершить в магазинах 27 платежных операций на общую сумму более 16 тысяч рублей. Когда карта исчерпалась и стала бесполезной, мужчина сжег ее дома в печи.
Владельцем карты оказался студент местного техникума. Отсутствие карты молодой человек обнаружил, когда решил заправить машину. История операций в личном кабинете показала списание денег в магазинах. Студент заблокировал карту и обратился в полицию.
Полицейские быстро задержали предполагаемого виновника, а он признался в содеянном.
Суд приговорил соликамца к штрафу в размере 105 тысяч рублей.
В ГУ МВД по Пермскому краю снова напоминают: трата денег с найденной чужой карты квалифицируется как кража независимо от того, какая сумма была списана. В такой ситуации оказаться преступником можно даже без злого умысла.