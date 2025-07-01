Соликамец осужден за покупки по чужой карте

Установлено, что в январе фигурант нашел на остановке банковскую карту. Он не стал пытаться искать ее владельца, а поспешил в магазин, чтобы проверить, есть ли на карте деньги. Оплатив продукты и корм для животных, соликамец обрадовался, так как испытывал в тот момент финансовые трудности, и продолжил шопинг. Он отправился совершать покупки на незначительные суммы: установлено, что за два с небольшим часа злоумышленник успел совершить в магазинах 27 платежных операций на общую сумму более 16 тысяч рублей. Когда карта исчерпалась и стала бесполезной, мужчина сжег ее дома в печи.