В Москве за сутки выпало почти 20 процентов месячной нормы осадков

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Почти 20% от месячной нормы осадков выпало на базовой метеостанции ВДНХ в Москве за минувшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 16 миллиметров осадков, что составляет почти 20% от месячной нормы, на Балчуге и Тушино — 15 миллиметров», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Подмосковье больше всего дождей зафиксировали метеостанции Волоколамска — 16 миллиметров, Талдома — 23 миллиметра, Павловского Посада и Дмитрова — 26 миллиметров.
«Дожди продолжаются. За сегодня ожидается еще до 10 мм небесной влаги», — добавил Тишковец.