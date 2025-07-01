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В Москве за сутки выпало почти 20 процентов месячной нормы осадков

Тишковец: в Москве за сутки выпало почти 20 процентов месячной нормы осадков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Почти 20% от месячной нормы осадков выпало на базовой метеостанции ВДНХ в Москве за минувшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 16 миллиметров осадков, что составляет почти 20% от месячной нормы, на Балчуге и Тушино — 15 миллиметров», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что в Подмосковье больше всего дождей зафиксировали метеостанции Волоколамска — 16 миллиметров, Талдома — 23 миллиметра, Павловского Посада и Дмитрова — 26 миллиметров.

«Дожди продолжаются. За сегодня ожидается еще до 10 мм небесной влаги», — добавил Тишковец.