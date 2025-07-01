Льва, напавшего на владельца сафари-парка «Тайган», изолировать не будут

Льва, который напал на владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, не будут изолировать, животное останется в своей среде обитания, сообщила РИА Новости Татьяна Алексагина, официальный представитель парка.
«Лев находится в своей естественной среде, в саванне, и не будет изолирован от других львов», — сказала Алексагина.
По её словам, решение не усыплять льва и оставить его в саванне было принято лично владельцем парка Зубковым.
«Олег Алексеевич принял решение, что лев останется в своей среде обитания», — сказала Алексагина.
Ранее стало известно, что льва, который напал на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, не планируют усыплять.