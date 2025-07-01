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У Крымского моста на Тамани образовалась очередь из машин

У Крымского моста на Тамани образовалась очередь из 757 машин.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Около 800 автомобилей стоят в очереди перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.

«В очереди со стороны Тамани находится 757 транспортных средств. Время ожидания — более двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.

Данные приводятся по состоянию на 7.00 мск. Часом ранее в очереди находилось около 500 машин.

Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.