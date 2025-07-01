В Новосибирске выставили на продажу внедорожник из боевиков 1990-ых годов за 2,1 млн рублей

Эта модель относится к последнему поколению полноразмерного K5 Blazer в «кубическом» кузове, после которого производитель полностью изменил концепцию внедорожника. По словам владельца, машина находится в идеальном состоянии и используется исключительно для выставок поклонников американского автопрома.
Пробег Chevrolet Blazer составляет 310 тысяч километров, за время эксплуатации он сменил четырёх владельцев. Под капотом установлен пятилитровый бензиновый двигатель мощностью 150 лошадиных сил. Несмотря на формальную принадлежность к SUV, конструкция Blazer ближе к классическим рамным внедорожникам, созданным для тяжёлых условий эксплуатации.
Модель дебютировала в 1969 году как ответ Chevrolet на Ford Bronco и International Scout. К началу 90-х Blazer получил жёсткий передний мост, подключаемый полный привод и прочную раму, что сделало его популярным среди охотников, военных и любителей активного отдыха.
Кроме реального использования, Chevrolet Blazer стал кинозвездой — его можно увидеть в таких фильмах, как «Смертельное оружие» и «Коммандо». Именно благодаря этому он сохранил культовый статус даже спустя десятилетия.
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