Омск занял одно из предпоследних мест в строительном рейтинге регионов

В строительном рейтинге Омск занял 74-е место из 95-ти возможных. В 2024 году на одного омича вводилось в эксплуатацию всего 0,46 кв. метров жилья. В абсолютных цифрах объем построенного в Омске в 2024 году жилья составил всего 507 тысяч кв. метров. Показатель обеспеченности населения жильем составил 28 кв. метров на человека.