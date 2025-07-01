Омск занял одно из предпоследних мест в строительном рейтинге регионов

Омск занял одну из последних строчек в строительном рейтинге регионов за 2024 год. При его составлении эксперты учитывали объемы ввода жилья и обеспеченность населения квадратными метрами.
В строительном рейтинге Омск занял 74-е место из 95-ти возможных. В 2024 году на одного омича вводилось в эксплуатацию всего 0,46 кв. метров жилья. В абсолютных цифрах объем построенного в Омске в 2024 году жилья составил всего 507 тысяч кв. метров. Показатель обеспеченности населения жильем составил 28 кв. метров на человека.
Для сравнения, в Краснодаре, занявшем первое место в рейтинге, за 2024 год было введено в эксплуатацию 2,938 тысячи кв. метров жилья. Обеспеченность населения жильем составила 40,2 кв. метра на человека, а на каждого жителя в 2024 году приходилось 2,344 кв. метра нового жилья.
Помимо Краснодара в пятерку лидеров также вошли Грозный, Кызыл, Салехард и Тюмень. Замыкают рейтинг Новокузнецк, Магадан и Мурманск.
Рейтинг составили аналитики РИА «Новости». Как сказано в пояснениях, исследование основано на официальных статистических данных.