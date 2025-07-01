Режиссера Никиту Михалкова объявили в розыск на Украине

Российского режиссера Никиту Михалкова объявили в розыск на территории Украины. Об этом свидетельствуют данные из местного министерства внутренних дел.
Служба безопасности Украины (СБУ) пытается найти его еще с марта 2022 года.
При этом еще в 2018 году режиссера включили в список деятелей, которые якобы создают угрозу национальной безопасности страны. В 2017 году Михалкова также внесли в скандально известный украинский сайт «Миротворец»*, уточнили в РИА Новости.
23 июня российского комика Азамата Мусагалиева на Украине внесли в список лиц, которые якобы несут угрозу национальной безопасности страны. В качестве причины принятия такого решения указано участие артиста в концерте в Донецкой Народной Республике в 2023 году, где он исполнил юмористическую патриотическую песню.
В тот же день также стало известно, что СБУ объявила в розыск командира спецназа «Ахмат» и заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.