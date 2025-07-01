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Актер из Иркутска Николай Кабаков удостоен Почетной грамоты президента

Николай Кабаков работает в театре с 1980 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Артист Иркутского областного театра юного зрителя имени А. Вампилова Николай Кабаков получил высокую государственную награду — Почетную грамоту президента России. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин, отметив заслуги актера в развитии культуры и многолетнюю плодотворную работу на сцене.

Как сообщает губернатор Игорь Кобзев, Николай Кабаков служит в ТЮЗе с 1980 года, устроился сразу после окончания Иркутского театрального училища. За 45 года он создал множество запоминающихся образов, среди которых — старшина Васков в «А зори здесь тихие…», Шаманов в «Прошлым летом в Чулимске» и особенно проникновенная роль Сарафанова в спектакле «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова.

— Николай Владимирович — актер яркого темперамента, виртуозно владеющий искусством импровизации. Его герои всегда находят живой отклик у зрителей разных поколений, — отметил глава региона.

Помимо актерской работы, Кабаков много лет входит в Художественный совет театра, где его профессиональное мнение высоко ценится. В копилке артиста — звание заслуженного артиста РФ, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и премия губернатора Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братском районе обезвредили медведя, который выходил к жилым домам.