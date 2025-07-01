Актер из Иркутска Николай Кабаков удостоен Почетной грамоты президента

Как сообщает губернатор Игорь Кобзев, Николай Кабаков служит в ТЮЗе с 1980 года, устроился сразу после окончания Иркутского театрального училища. За 45 года он создал множество запоминающихся образов, среди которых — старшина Васков в «А зори здесь тихие…», Шаманов в «Прошлым летом в Чулимске» и особенно проникновенная роль Сарафанова в спектакле «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова.