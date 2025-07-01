В Иркутской области пройдет Всероссийский марафон «Земля спорта-2025»

Он объединит сотни профессиональных спортсменов и любителей, проживающих в сельских территориях, сообщает пресс-служба правительства региона. Торжественное открытие и старт марафона состоится на стадионе «Урожай», расположенном на территории опорного населенного пункта — поселка Залари.
Участников всех возрастов и уровней спортивной подготовки ждут разнообразные испытания: от упражнений по нормативам ГТО, силовому экстриму, волейболу, мини-футболу до семейных эстафет и силового экстрима.
Победители региональных этапов соберутся осенью на Всероссийском финале, который пройдет в одном из регионов страны.
Как сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, масштабный проект спорта и здорового образа жизни проходит под эгидой Минсельхоза России в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и направлен на популяризацию доступных видов спорта и здорового образа жизни.
«С каждым годом “Земля спорта” собирает всё больше участников, желающих раскрыть свой спортивный потенциал, при этом основная задача данного мероприятия — организация семейного досуга в селах. Приглашаем всех желающих принять активное участие в этом физкультурно-спортивном празднике как в качестве участника, так и зрителя», — сказал Илья Сумароков.
По вопросам участия обращаться в отдел по спорту и молодежной политики администрации муниципального образования Заларинского района по телефону: 8−924−718−41−47. Или в министерство сельского хозяйства Приангарья по телефону: