В Иркутской области пройдет Всероссийский марафон «Земля спорта-2025»

«С каждым годом “Земля спорта” собирает всё больше участников, желающих раскрыть свой спортивный потенциал, при этом основная задача данного мероприятия — организация семейного досуга в селах. Приглашаем всех желающих принять активное участие в этом физкультурно-спортивном празднике как в качестве участника, так и зрителя», — сказал Илья Сумароков.