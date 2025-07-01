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В Красноярске сообщают о ходе строительства дороги-дублера Гайдашовки

Готовность новой дороги на улице Космонавтов в северной части Красноярска достигла 70%

Готовность новой дороги на улице Космонавтов в северной части Красноярска достигла 70%. Об этом информировала мэрия города.

По имеющимся данным, на участке от улицы Мате Залки до Ястынской осталось уложить только финишный слой асфальта, в то время как благоустройство уже завершено. На участке от 9 Мая до дома № 17 по улице Космонавтов подрядчик завершает строительство ливневой канализации протяженностью 1408 метров и укладку основания дороги. Параллельно ведется монтаж бордюров и опор наружного освещения. В планах также установка дорожных знаков и светофоров, а также благоустройство территории.

Представитель компании АО «Сибагропромстрой» Роман Плугин сообщил, что укладка чистового слоя асфальта запланирована на конец августа — начало сентября. Он отметил, что работы будут выполнены на всей дороге, что позволит затем нанести разметку и сдать объект в эксплуатацию.

Напомним, новая дорога соединит улицы 9 Мая с Мате Залки и Ястынской. Общая протяженность объекта составит 1131 метр, количество полос варьируется от двух до четырех. Строительство началось в 2023 году, а завершение работ намечено на конец октября текущего года.

И.о. руководителя Управления капитального строительства Александр Парамыгин добавил, что в процессе строительства были обнаружены множество неучтенных инженерных сетей, что потребовало дополнительного времени для их переноса. Он подчеркнул, что данная дорога поможет разгрузить улицу Гайдашовка и фактически станет ее дублером. Ранее на этом участке находились тупиковые дороги и пустырь, теперь же появится свободный выезд, что обеспечит комфортный выезд жителей из прилегающих домов.

Ранее рассказывали, что на Дубровинского в Красноярске завершают ремонт дорожного покрытия.