В Красноярске сообщают о ходе строительства дороги-дублера Гайдашовки

По имеющимся данным, на участке от улицы Мате Залки до Ястынской осталось уложить только финишный слой асфальта, в то время как благоустройство уже завершено. На участке от 9 Мая до дома № 17 по улице Космонавтов подрядчик завершает строительство ливневой канализации протяженностью 1408 метров и укладку основания дороги. Параллельно ведется монтаж бордюров и опор наружного освещения. В планах также установка дорожных знаков и светофоров, а также благоустройство территории.