Как распознать пикапера за 3 фразы и не попасться на крючок «мастера соблазнения» типа Лесли

Соцсети как охотничьи угодья. Изучают профиль как детектив — фото, увлечения, места. Это позволяет с первого сообщения показаться «родственной душой». Лайкают старые фото, комментируют stories, создают иллюзию знакомства до первой встречи. Липовые аккаунты и легенды. Несколько профилей с разными образами: бизнесмен, творец, путешественник. Фотографии покупают или воруют. Могут месяцами поддерживать легенду. Проверяйте через поиск по фото в Google или просите видеозвонок. Геймификация отношений. Пикаперы превратили знакомства в игру с очками и достижениями. Ведут статистику в телеграм-чатах, обсуждают «мишеней», делятся скриншотами. Вы для них не человек, а персонаж в игре.