Врач назвала опасные бактерии, которые пробудились из-за дождей в Центральной России

На фоне повышенной влажности грибковые и бактериальные микроорганизмы вызывают на коже дерматиты и экземы, пиодермии, которые могут приобретать не только местный, но и генерализованный характер. Общее переохлаждение, когда летний гардероб для +25 °C надевается в +10 °C, да ещё при попадании в холодный дождь, может привести к острым циститам, острым пиелонефритам и бронхолёгочным заболеваниям.