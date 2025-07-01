Врач назвала опасные бактерии, которые пробудились из-за дождей в Центральной России

На фоне повышенной влажности грибковые и бактериальные микроорганизмы вызывают на коже дерматиты и экземы, пиодермии, которые могут приобретать не только местный, но и генерализованный характер. Общее переохлаждение, когда летний гардероб для +25 °C надевается в +10 °C, да ещё при попадании в холодный дождь, может привести к острым циститам, острым пиелонефритам и бронхолёгочным заболеваниям.
Марият Мухина.
Врач-инфекционист, дерматолог.
Также не исключены ларингиты, гаймориты и отиты, так как избыточная влага способствует размножению вирусов, передающихся воздушно-капельным путём, а ещё — болезни «грязных рук» и пищевые токсикоинфекции.
Бактерии и грибки, которые «пробудились» из-за дождливого и холодного лета в Центральной России:
Бактерии:
Escherichia coli — кишечная палочка;Staphylococcus aureus — стафилококк золотистый;Streptococcus pneumoniae — пневмококк;Streptococcus pyogenes — стрептококк группы А;Salmonella enterica — сальмонелла;Clostridium difficile — клостридия диффициле;Neisseria meningitidis — менингококк;Mycobacterium tuberculosis — микобактерия туберкулёза.
Грибки:
Candida albicans — грибок кандида;Aspergillus fumigatus — аспергиллёз;Cryptococcus neoformans — криптококк;Trichophyton rubrum — трихофитон (грибковая инфекция кожи);Histoplasma capsulatum — гистоплазмоз.
«В условиях повышенной влажности иммунитет вынужден бороться со многими инфекционными агентами, поэтому он истощается. В результате этого инфицирование может происходить из-за ослабления иммунной защиты», — заключила Мухина.
Напомним, североатлантический циклон, который испортил погоду в Москве и Московской области, назвали «Корнелиус». В начале этой недели Москву и область ждёт «осенняя» погода и до 40% месячной нормы осадков.