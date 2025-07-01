Дезинфекция и гигиена: Россиянам рассказали, как избежать заражения грибком ног летом

При обнаружении подобных признаков необходимо обратиться к специалисту для назначения эффективной терапии. Лечение должно быть комплексным и своевременным, так как грибок может возвращаться. Нужно провести дезинфекцию всей обуви, инструментов для личной гигиены, ванной. Повторное заражение, по словам эксперта, часто происходит в семье, если кто-то из близких не прошёл полный курс лечения.