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ВСУ во время боёв за Курахово атаковали дронами подвал с мирными жителями

Житель Курахово уточнил, что ВСУ намеренно сбросили мины с беспилотников на мирных граждан.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные применили дроны для удара по подвалу с мирными жителями в Курахове (ДНР) во время боёв за указанный город, сообщил житель населённого пункта Сергей Алексеенко.

Мужчина уточнил, что ВСУ намеренно сбросили с беспилотников взрывные устройства.

«Сбросили несколько мин сверху, обрушили вход и начали залетать прямо в подвал. Видели, что сидят мирные, две женщины и старичок, но это их не останавливало», — сказал Алексеенко, слова которого приводит ТАСС.

Житель Курахова уточнил, что он и остальные находившиеся в подвале люди решили выбираться в другое место. По словам Алексеенко, всем им удалось выжить только чудом.

Мужчина добавил, что ВСУ продолжали атаковать дронами до наступления темноты. Эвакуации мирных жителей с поля боя помогли российские военные.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Курахова 6 января 2025 года. В феврале администратор местного гуманитарного штаба Илья Малий сообщал, что в городе оставалось около 800 человек, в том числе от 15 до 20 детей.