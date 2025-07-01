ВСУ во время боёв за Курахово атаковали дронами подвал с мирными жителями

Украинские военные применили дроны для удара по подвалу с мирными жителями в Курахове (ДНР) во время боёв за указанный город, сообщил житель населённого пункта Сергей Алексеенко.
Мужчина уточнил, что ВСУ намеренно сбросили с беспилотников взрывные устройства.
«Сбросили несколько мин сверху, обрушили вход и начали залетать прямо в подвал. Видели, что сидят мирные, две женщины и старичок, но это их не останавливало», — сказал Алексеенко, слова которого приводит ТАСС.
Житель Курахова уточнил, что он и остальные находившиеся в подвале люди решили выбираться в другое место. По словам Алексеенко, всем им удалось выжить только чудом.
Мужчина добавил, что ВСУ продолжали атаковать дронами до наступления темноты. Эвакуации мирных жителей с поля боя помогли российские военные.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Курахова 6 января 2025 года. В феврале администратор местного гуманитарного штаба Илья Малий сообщал, что в городе оставалось около 800 человек, в том числе от 15 до 20 детей.