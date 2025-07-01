На улицах светло, но, увы, в домах темно: Кто из жителей Кишинева останется без света на целый день — публикуем адреса

Поставщик сообщает, что во вторник, 1 июля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.
Буюканы:
- ул. Гиочеилор, 1, Примэверий, 25, Шт. Няга, 1, 3, 5, 7, В. Лупу, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2, В. Белинского, 1/1, 2A, 2B, 2/2, ⅖, 6−10, 10A, 10/1, 12A, 14A, 14V, 16, 16A, 18, 18/3, 18/4, 20 — с 09:00 до 12:00.
- ул. И. Крянгэ, 1, 1/1, ⅓, 3, Шт. чел Маре, 171/1 — с 10:30 до 16:00.
Центр:
- Хынчешть, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 10:00 до 18:00.
- ул. Костюжень, 6/1, 8/2, Гренобле, 126, Жубилеулуй, 1, 1/1, 3/1, 5, 5/1, 10−14, 14/1, 21−23, 24, 27−29 — с 08:50 до 16:15.
Чеканы:
- ул. А. Руссо, 63/4, M. чел Бэтрын, 7, 7/1, 7/2, 7/6, 999, 9004, П. Заднипру, 6, 6/2, 8/1, 8/2 — с 09:20 до 16:00.
Рышкановка:
- ул. Дойна, 191, 191/1, 193, 193/3, 193/4, 195−199, 199/1, 199/3 — с 09:00 до 16:00.
- ул. С. Рэдэуцану, 8−10, 10A, 9, 16−18, 22−26, 29−33, 34−40, 43, 47−49, 50−52, Буковиней, 9999, П. Лещенко, 2−8, 11, 12−14, 13, 22, пер. П. Лещенко, 7−9, 16−18, 17−19, 19/1, 999, Г. Пынтя, 26, 124, 132−134, 138−14, 215C, 223−229, 233, 237 — с 09:20 до 16:00.