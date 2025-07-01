Движение по улице Обручевых перекроют из-за дорожных работ до октября

В свою очередь, в Пушкинском районе по аналогичной причине с 2 по 9 июля ограничения вводятся при движении по Автомобильной улице в городе Пушкине — от Сетевой улицы до Колпинского шоссе, с закрытием движения по Автомобильной улице в направлении от Сетевой улицы к Колпинскому шоссе. Вариант объезда: по Сетевой улице, шоссе Подбельского, Ячевскому, Вавиловскому и Восточному проспектам, Промышленной и Автомобильной улицам.